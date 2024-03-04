Şanlıurfa'da Süper Kupa ve seçim güvenliği arttırıldı
Vali Şıldak'tan seçim güvenliği ve Süper Kupa açıklaması
ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 31 Mart yerel seçimleri ve 7 Nisan tarihinde Galatasaray- Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali ile ilgili açıklamada bulundu. Şıldak, hem Süper Kupa hem de yerel seçimlerle ilgili tüm güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler ve 7 Nisan tarihinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa finali ile ilgili açıklamada bulundu. Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısı" Vali Şıldak başkanlığında İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantı, 2024 yılında polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyon ve uygulamaların yer aldığı sinevizyon gösterisi ile başladı. Sinevizyon gösterisinin ardından açıklamada bulunan Vali Şıldak, 31 Mart'ta yapılacak olan mahalli seçimlerde 5 bin 143 güvenlik personelinin görev alacağını söyledi. Şıldak, polis sorumluluk bölgesinde bulunan 2 bin 517 sandık başında ve jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan bin 903 sandık başında güvenlik personellerinin görev alacağını aktararak, seçimlerin güven içinde gerçekleşmesi için sahada olacaklarını ifade etti.
"11 Nisan Stadı'nda bakım ve tadilat çalışmalarına başladık"
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak 2023 Süper Kupa maçı hazırlıkları çerçevesinde 11 Nisan Stadı'nda bakım ve tadilat çalışmalarına başladıklarını da söyledi. Şıldak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynatılması yönünde karar vermesinin hemen ardından kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde hazırlıkların yapıldığını belirtti. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi Şanlıurfa'da ağırlayacak olmanın heyecanının tüm şehirde hissedildiğini vurgulayan Şıldak, "Geçen hafta TFF yetkilileriyle bir toplantı yaptık. İlave tedbirler almamız gerekiyor. Stadımızda küçük bir bakım ve tadilat faaliyetlerine de başladık. Soyunma odaları ve tribünlerde bir kısım iyileştirmeler daha yapıyoruz. Organizasyonun şehrimizde kusursuz olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için elimizden geleni yapacağız. İlimizden bir heyet federasyon ile organizasyonun detaylarını görüşmek için şu anda İstanbul'da bulunuyor ve içerisinde iki kulüp yetkililerinin de bulunduğu toplantı yapılacak. Sonrasında ise hemen önümüzdeki hafta başında bir spor güvenlik kurulu toplantısı daha yapacağız. Federasyonumuza bu maçı kentimize verdikleri için tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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