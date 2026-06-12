Şanlıurfa'da tarihi geçmiş ürünlere el konuldu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da tarihi geçmiş ürünlere el konuldu

Şanlıurfa\'da tarihi geçmiş ürünlere el konuldu
12.06.2026 13:02  Güncelleme: 13:11
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Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinin market ve gıda satış noktalarına yönelik denetimlerinde son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürün tespit edildi. Halk sağlığını tehdit eden ürünler raflardan kaldırılırken, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinin market ve gıda satış noktalarına yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürün tespit edildi. Halk sağlığını tehdit eden ürünler raflardan kaldırılırken, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürünü ele geçirildi.

Marketler, zincir mağazalar ve çeşitli gıda satış noktalarında yapılan denetimlerde süt ve süt ürünlerinden paketli atıştırmalıklara, içeceklerden et ve tavuk ürünlerine kadar birçok ürünün son tüketim tarihinin geçtiği belirlendi. İnsan sağlığını tehdit eden ürünler ekipler tarafından raflardan toplatılarak satıştan kaldırıldı. Denetimler sonucunda el konulan ürünlerin bir kısmı ilgili mevzuat doğrultusunda imha edildi. Değerlendirilebilir durumda olan bazı ürünler ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mama ve Kompost Gübre Üretim Merkezi'ne gönderilerek geri dönüşüm sürecine kazandırıldı.

Kurallara aykırı şekilde tarihi geçmiş ürünleri satışta bulundurduğu tespit edilen işletmeler hakkında ise yasal işlem başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan da alışveriş sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmeleri konusunda duyarlı olmalarını istedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Zabıta, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da tarihi geçmiş ürünlere el konuldu - Son Dakika

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