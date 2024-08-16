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Şanlıurfa'da Tarihi Geçmiş ve Bozuk Ürünler Ele Geçirildi

Şanlıurfa\'da Tarihi Geçmiş ve Bozuk Ürünler Ele Geçirildi

Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il geneline gıda ürünleri satış ve dağıtımı yapan bir depoda yapılan baskında çok miktarda son tüketim tarihi geçmiş ve bozuk ürün ele geçirdi. Halk sağlığını tehdit eden ürünler imha edildi.

16.08.2024 15:59  Güncelleme: 16:08
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Şanlıurfa'da Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il geneline gıda ürünleri satış ve dağıtımı yapan bir depoya yaptığı baskında çok miktarda son tüketim tarihi geçmiş ve bozuk ürün ele geçirdi.

Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerine devam ediyor. Rutin denetimlerin yanı sıra ihbar üzerine de gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik ani baskınlar yapan zabıta ekipleri, il geneline satış ve dağıtım yapan bir işletmenin deposunda denetim yaptı. Depodaki tüm ürünlerin menşeini inceleyen zabıta personeli, son tüketim tarihi geçmiş ve bozuk olduğu tespit edilen 370 koli şekerleme, gofret, bisküvi gibi gıda ürününe imha edilmek üzere el koydu. Halk sağlığını tehdit eden ve tüketilmesi sakıncalı olan ürünleri tutanak altına alan ekipler, işletme sahipleri hakkında kanuni işlem uygularken, el konulan ürünler şehir çöplüğüne götürülerek imha edildi.

Eyyübiye Belediyesinde görevli Zabıta Amiri Hasan Yunusoğlu, okulların açılmasına kısa bir süre kala halk sağlığını dikkate alarak denetimlerini titizlikle sürdürdüklerini, depolara yapılan baskınlarda çok sayıda tarihi geçmiş ve bozuk ürün ele geçirerek imha ettiklerini belirtti. Yunusoğlu, halk sağlığını tehdit eden durumlara karşı denetimlerine ara vermeden devam edeceklerini söyledi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Tarihi Geçmiş ve Bozuk Ürünler Ele Geçirildi - Son Dakika

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