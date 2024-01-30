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Şanlıurfa'da Tehlikeli Motosiklet Sürücüsü Görüntülendi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Tehlikeli Motosiklet Sürücüsü Görüntülendi

Şanlıurfa'da bir motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken kendi canını ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan hareketleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Motosiklet sürücüsü, yüzüstü uzanarak ilerleyerek diğer sürücülere zor anlar yaşattı ve tepkilere neden oldu. Olay cep telefonuyla görüntülendi.

Şanlıurfa\'da Tehlikeli Motosiklet Sürücüsü Görüntülendi
30.01.2024 - 10:22,
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Şanlıurfa'da bir motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken kendi canını ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan hareketleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali ile Evren Sanayi Sitesini birbirine bağlayan Kuzey-Batı çevre yolunda ilerleyen 63 AEC 196 plakalı motosikletin sürücüsü tehlikeli hareketler yaptı. Motosikletinin üzerine yüzüstü uzanarak ilerleyen sürücü, diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Arkasındaki araçlara yol vermeyen motosiklet sürücüsü tepkilere neden oldu. Sürücülerin tepki gösterdiği motosikletlinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonuyla da görüntülendi. Bir süre bu şekilde ilerleyen motosiklet sürücüsü daha sonra gözden kayboldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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