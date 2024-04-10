Şanlıurfa\'da tekstil fabrikasında yangın çıktı

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Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

ŞANLIURFA - Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tekstil fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sardı. Olay yerine çok sayıda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler fabrikayı saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı.