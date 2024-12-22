Şanlıurfa\'da Telefon Dolandırıcılığına Operasyon

3.Sayfa

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerin 9 kişiyi 9 milyon 445 bin 368 lira dolandırdığı bildirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince telefon dolandırıcılarına yönelik il merkezinde belirlenen 9 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli suçüstü yakalandı, 17 cep telefonu ve 16 sim kart ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Şüphelilerin 9 kişiyi 9 milyon 445 bin 368 lira dolandırdığı bildirildi. - ŞANLIURFA