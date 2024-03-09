Şanlıurfa'da Terör Örgütü Üyeleri Tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Terör Örgütü Üyeleri Tutuklandı

Şanlıurfa\'da Terör Örgütü Üyeleri Tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 17 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

09.03.2024 21:40  Güncelleme: 21:42
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Şanlıurfa'da terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve aralarında DEM Parti'nin yönetici ve meclis üyesi adaylarının da bulunduğu 17 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ile Şanlıurfa MİT Bölge Başkanlığı ekipleri, önceki gün PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütü adına sözde YPS yapılanması içerisinde örgütsel faaliyet yürüttükleri iddiasıyla aralarında DEM Parti Belediye Meclisi üyesi adayının da bulunduğu 17 şahsı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Terör Örgütü Üyeleri Tutuklandı - Son Dakika

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