Şanlıurfa\'da Terör Örgütü Üyeleri Tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve aralarında DEM Parti'nin yönetici ve meclis üyesi adaylarının da bulunduğu 17 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ile Şanlıurfa MİT Bölge Başkanlığı ekipleri, önceki gün PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütü adına sözde YPS yapılanması içerisinde örgütsel faaliyet yürüttükleri iddiasıyla aralarında DEM Parti Belediye Meclisi üyesi adayının da bulunduğu 17 şahsı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA
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İzmir'in Konak ilçesinde parkta otururken bıçaklı saldırıya uğrayan genç kız hayatını kaybetti, annesi ise yaralandı. Saldırgan kısa sürede yakalanırken, alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığını söyledi. Genç kızın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.
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