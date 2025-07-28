Şanlıurfa'da Terör Propagandasına Gözaltı

Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen bir kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da öğretmen olduğunu yazdığı sosyal medya hesabı üzerinde terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen F.B. isimi genç kadın, vatandaşların büyük tepkisini çekti. Tepkiler üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, F.B.'yi Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde gözaltına aldı.

Karakola götürülen genç kadının öğretmen olmadığı da ortaya çıktı. - ŞANLIURFA