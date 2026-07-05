Şanlıurfa'da TKP-ML Operasyonu: 9 Gözaltı

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından TKP-ML silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TKP-ML silahlı terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda yasaklı yayın ve materyal ele geçirildi. - ŞANLIURFA