Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından TKP-ML silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TKP-ML silahlı terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda yasaklı yayın ve materyal ele geçirildi. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da TKP-ML Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika
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