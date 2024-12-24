Şanlıurfa\'da Trafik Kazası: Bir Ölü

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Şanlıurfa'da kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yük taşımacılığı yapan Ali Taş'ın (38) kullandığı 27 GH 779 plakalı park halindeki kamyonete, sürücüsü öğrenilemeyen 63 M 8855 plakalı kamyonet çarptı. İki kamyonet arasında sıkışarak ağır yaralan Ali Taş, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Taş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ali Taş'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ŞANLIURFA