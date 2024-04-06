Şanlıurfa'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru ve ailesi Malatya'da son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru ve ailesi Malatya'da son yolculuklarına uğurlandı

Şanlıurfa\'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru ve ailesi Malatya\'da son yolculuklarına uğurlandı

Ramazan Bayramı tatili için ailesi ile birlikte memleketine gelirken Şanlıurfa'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Batuhan Akar ile eşi ve 2 çocuğu Malatya'da gözyaşları ile son yolculuklarına uğurlandılar.

06.04.2024 14:10  Güncelleme: 14:17
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Ramazan Bayramı tatili için ailesi ile birlikte memleketine gelirken Şanlıurfa'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Batuhan Akar ile eşi ve 2 çocuğu Malatya'da gözyaşları ile son yolculuklarına uğurlandılar.

Şanlıurfa'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Batuhan Akar (31), Ramazan Bayramı tatili nedeniyle eşi ve 2 çocuğu ile birlikte memleketi Malatya'ya gelmek için yola çıktı. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi mevkiinde dün yaşanan kazada polis memuru Batuhan Akar'ın kullandığı otomobil İbrahim Halil Y. yönetimindeki kamyon ile çarpıştı. Feci kazada hurdaya dönen araçta bulunan polis memuru Batuhan Akar ile eşi Halime Akar olay yerinde hayatını kaybederken çocukları Tunahan Akar ve Umay Akar ise kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatlarını kaybeden Batuhan Akar ve ailesinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Malatya'ya getirildi. Kaza kurbanı polis memuru Akar ve ailesi için Malatya Şehir Mezarlığı'nda öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Türk bayrağına sarılı polis memuru Batuhan Akar ile eşi ve 2 çocuğunun yan yana konulan tabutları yürekleri dağlarlarken, kılınan cenaze namazı sonrası Özel Hareket polisi Akar ve ailesi gözyaşları arasında defnedildi.

Düzenlenen törene, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın ile çok sayıda polis memuru ve yakınları katıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru ve ailesi Malatya'da son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

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