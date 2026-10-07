Şanlıurfa\'da uyuşturucu madde satmak suçundan 15 yıl 10 ay cezası olan şahıs tutuklandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu madde satmak suçundan kesinleşmiş 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satmak suçundan kesinleşmiş 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan İHT isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.