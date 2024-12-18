Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu

Asayiş uygulamasında 8 şüpheli yakalandı, uyuşturucu madde ele geçirildi.

18.12.2024 15:08
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Şanlıurfa'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, huzur ve güven ortamının sağlanması, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla geniş çaplı şok uygulamalar gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yapılan şok uygulamalarda, durdurulan şüpheli araçlarda aramalar yapıldı. Şüpheli şahıslar kimlik taramasından geçirildi. Aramalar sonucunda, bir miktar esrar ve skunk ile sentetik uyuşturucu haplar ele geçirildi. Aranan 8 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler, işlemleri için polis karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Asayiş, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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