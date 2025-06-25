Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 35 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile yaptığı mücadelede 35 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirdi. Olayda 1 kişi gözaltına alınırken el konulan uyuşturucu madde ise emniyete götürüldü. - ŞANLIURFA