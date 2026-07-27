Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Polis, Şanlıurfa'da durdurduğu araçta 2.6 kg skunk buldu; bir şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da polis ekiplerince durdurulan bir araçta 2 kilo 600 gram skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Şanlıurfa - Diyarbakır kara yolu üzerindeki polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, 10 parça halinde 2 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika

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