Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Şanlıurfa'nın Siverek ve Karaköprü ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kilo 400 gram skunk ve 690 adet Captagon ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik Siverek ve Karaköprü ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 1 kilo 400 gram skunk ve 690 adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.