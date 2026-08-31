Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Siverek ve Karaköprü'de düzenlenen operasyonda 1.4 kg skunk ve 690 Captagon ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ve Karaköprü ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kilo 400 gram skunk ve 690 adet Captagon ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik Siverek ve Karaköprü ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 1 kilo 400 gram skunk ve 690 adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Karaköprü, Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Siverek, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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