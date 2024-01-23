 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde gerçekleştirdikleri operasyonda Ö.F.Ç., M.Ç. ve P.D. isimli şahısları gözaltına aldı. Yapılan aramada bin 428 adet uyuşturucu özelliği olan ecza hapı ile 900 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
23.01.2024 - 21:34,
Abone Ol

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda Ö.F.Ç., M.Ç. ve P.D. isimli şahısları gözaltına alan ekipler yaptıkları aramada bin 428 adet uyuşturucu özelliği olan ecza hapı ile 900 gram skunk maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Polisiye, Uyuşturucu, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika


09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 103 milyon TL idari para cezası uygulandı Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 103 milyon TL idari para cezası uygulandı
08:19
Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:18
Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
07:46
Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
07:17
Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı
04:35
New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi

Son Dakika
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 103 milyon TL idari para cezası uygulandı
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:19 Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
07:46 Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
07:17 Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı
04:35 New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi
01:54 İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye ile terörizme karşı mücadelemiz sürecek
01:47 ABD, İran destekli milis gruplara ait üç tesisi vurdu: Saldırıları derhal durdurun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 09:38:00. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement