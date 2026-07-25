Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
Haliliye ve Viranşehir'de düzenlenen operasyonda 5 kişi uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ve Viranşehir ilçelerinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Haliliye ve Viranşehir ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda 8 gram sentetik kannobinoid ile 2 bin 198 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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