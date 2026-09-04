Şanlıurfa\'da uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 550 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 550 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 9 kilo 550 gram skunk maddesi ele geçirilirken 4 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.