Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede kent merkezi ile Suruç ilçesinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 9 şüpheli yakalandı.
Öte yandan, 20 şüpheli hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıkan kavgada göğsünden tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Tartışmanın büyümesiyle birlikte E.K.D. tabancayla ateş açarak Kadem Can Çiçek'i vurdu. Çiçek, hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı ve E.K.D. gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kız meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada, göğsünden tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aranması olduğu için uygulama yapan polise bıçak çekip apartmana kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. D.A. isimli şahıs, apartmanda saklanarak kendine zarar vereceğini söyleyince polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aranması olduğu için uygulama yapan polise bıçak çeken şahıs, apartmana kaçarak kendini kapattı. Polis ekipleri tarafından ikna edilen şahıs, gözaltına alındı ve işlemleri için emniyete götürüldü.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde uygulama yapan polis ekibine bıçak çekerek kaçan şüpheli, evine girerken yakalandı. Şüphelinin çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Beylikbağı Mahallesi'nde yaşanan silahlı kavgada 16 yaşındaki Kadem Can Ç. hayatını kaybetti. Kız arkadaşıyla oturan genç, yanlarına gelen E.K.D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Kadem Can Ç. silahla göğsünden yaralandı. Yaralı, hemen Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi gözaltına aldı.
Karaman'da, Gevher Hatun Mahallesi'nde bulunan üst geçit girişinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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