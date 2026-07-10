Şanlıurfa'da Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı

Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak suçundan hakkında kesinleşmiş 31 yıl 6 ay 22 hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arana şahısların yakalanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yapılan çalışmada, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak suçundan hakkında kesinleşmiş 31 yıl 6 ay 22 hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA