Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa\'nın Viranşehir ilçesinde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda nargile tütünü, elektronik sigara, kömür ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.

13.02.2024 12:19  Güncelleme: 12:20
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince, ilçede asayişin sağlanması huzur ve güven ortamının devamlılığı için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, 194 kilo 300 gram nargile tütünü, 76 elektronik sigara,1108 folyo ile 619 kilo kömür ele geçirildi.

Narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda ise 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmada bir miktar uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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