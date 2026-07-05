Şanlıurfa'da Yabancı Uyruklu Ceset Bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Yabancı Uyruklu Ceset Bulundu

Şanlıurfa\'da Yabancı Uyruklu Ceset Bulundu
05.07.2026 16:24
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Boş arazide battaniye sarılı halde bulunan cesedin İran uyruklu 52 yaşındaki Omid Lotfipour'a ait olduğu belirlendi.

Şanlıurfa'da boş bir arazide battaniye sarılı halde yabancı uyruklu bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinden geçen çevreyolu yakınlarında yaşandı. İddiaya göre boş arazide battaniye sarılı halde ceset görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise şahsın yaşayıp yaşamadığını kontrol etti. Yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada cesedin İran uyruklu 52 yaşındaki Omid Lotfipour'a ait olduğunu belirledi. Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken şahsın ölüm nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Cinayet, Dünya, İran, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da Yabancı Uyruklu Ceset Bulundu - Son Dakika

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