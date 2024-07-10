Şanlıurfa\'da yapılan operasyonda çok sayıda kök kenevir ele geçirildi

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda kök kenevir ele geçirildi. Operasyonda 2 şahıs gözaltına alındı.

Siverek Jandarma Komutanlığı tarafından Şair İbrahim Rafet Mahallesi'nde bir adreste yasa dışı kenevir ekimi ve uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine bu adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında toplam 137 adet kök kenevir bitkisi, 46 adet Lyrica marka uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet 9x19 mm fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 şahıs gözaltına alındı. - ŞANLIURFA