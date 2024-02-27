Şanlıurfa'da yapılan şok uygulamalarda 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yapılan şok uygulamalarda 13 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa\'da yapılan şok uygulamalarda 13 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı. Yapılan sorgulamalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

27.02.2024 10:39  Güncelleme: 10:41
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Şanlıurfa'da gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde aranan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının tespiti ve önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerce bu kapsamda yapılan şok uygulamalarda 20 bin 330 şahıs sorgulanarak 4 bin 979 araç kontrol edildi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalandı, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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