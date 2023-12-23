Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tır ile çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve 2 tırın karıştığı kazada çok sayıda ölü ve yaralı var. Bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.