Özel harekat polisleri kaza yaptı: 5 yaralı
Zırhlı polis aracı kaza yaptı: 5 yaralı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın kontrolden çıkarak kaza yapması sonucu 5 polis yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa - Mardin karayolunun 8'inci kilometresinde yaşandı. Özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ilk önce yol kenarındaki ağaca, daha sonra ise bir otomobil bayisinin tabelasına çarptı. Kazada 5 polis memuru yaralanırken bölgeye UMKE ve ambulanslar sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan 5 polis memuruna ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da Zırhlı Araç Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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