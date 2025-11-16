Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu

Haberin Videosunu İzleyin
Şanlıurfa\'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu
16.11.2025 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Şanlıurfa\'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu
Haber Videosu

Şanlıurfa'da bir inşaatta beton dökümü sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan 5 işçiden 2'si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Her iki işçinin de henüz 16 yaşında oldukları öğrenildi.

Şanlıurfa'da bir inşaatta beton dökümü sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan 5 işçiden 2'si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Her iki işçinin de henüz 16 yaşında oldukları öğrenildi.

BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA İNŞAATTA ÇÖKME

Olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. Beton dökümü yapılan 2 katlı bir inşaatta çökme meydana geldi. Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma, polis, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.

İKİSİ DE 16 YAŞINDAYDI

Demirlerin ve betonun altında kalan 5 işçi, olay yerine giden AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerden Sedat Kurt ile Yakup Güneş kurtarılamadı. Hayatını kaybeden her iki işçinin de henüz 16 yaşında oldukları öğrenildi. Öte yandan 3 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3-sayfa, Güncel, Güneş, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
“Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek“ diyen şehit babasının istediği oldu "Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Muazzez Abacı’nın ölümünde ihmal var mı Kızından açıklama Muazzez Abacı'nın ölümünde ihmal var mı? Kızından açıklama
Karayipler’de savaşın ayak sesleri ABD filosuna savaş uçağı eşlik etti Karayipler'de savaşın ayak sesleri! ABD filosuna savaş uçağı eşlik etti
3 ile mevsimin ilk karı düştü Yollar kapandı 3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var Bugünden itibaren 5 ay zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var
İşçi servisi takla attı, ambulansı şemsiyeyle bekledi İşçi servisi takla attı, ambulansı şemsiyeyle bekledi
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi İşte başvuru sayısı 500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı
Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı İşte il il yeni fiyatlar Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! İşte il il yeni fiyatlar
Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler
Ekip otosu tıra arkadan çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralı Ekip otosu tıra arkadan çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralı
Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu

16:24
Soruşturma derinleşiyor Böcek ailesinin kaldığı otelde bir kişi daha fenalaştı
Soruşturma derinleşiyor! Böcek ailesinin kaldığı otelde bir kişi daha fenalaştı
15:00
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı
14:49
Manisa’da polisin şehit olduğu kaza kamerada
Manisa'da polisin şehit olduğu kaza kamerada
14:15
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti
13:50
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç “kilometre“ detayı
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç "kilometre" detayı
13:46
Muazzez Abacı’ya büyük vefasızlık Koltukların yarısı boş kaldı
Muazzez Abacı'ya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı
13:20
Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı
Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı
13:03
Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı İlk operasyon tamam
Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı! İlk operasyon tamam
12:49
Muazzez Abacı’ya veda Emel Sayın gözyaşlarına boğuldu
Muazzez Abacı'ya veda! Emel Sayın gözyaşlarına boğuldu
11:19
Eski eşini yaralayıp, ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı
Eski eşini yaralayıp, ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı
11:15
Trump, Venezuela’ya operasyon kararını verdi ABD ordusundan bölgeye dev yığınak
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak
10:59
3 çocuğunu katleden cani, eşine “Çocuklar kara toprak oldu“ yazılı mesaj atmış
3 çocuğunu katleden cani, eşine "Çocuklar kara toprak oldu" yazılı mesaj atmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2025 17:35:51. #.0.5#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.