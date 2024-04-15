Kırık soda şişesiyle yolcu otobüsünü rehin aldı

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Bir yolcu otobüsünde ilginç bir olay yaşandı. Otobüs Tokat'tan geçerken bir yolcu, kırdığı soda şişesiyle yolcuları ve muavini rehin almaya çalıştı. 35 yaşındaki şahıs, polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

POLİS OPERASYON DÜZENLEDİ

Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda Şanlıurfa'dan Samsun'a hareket halinde olan yolcu otobüsüne Kayseri'den binen Sercan C. yanında bulundurduğu soda şişesini kırarak, yolcuları rehin almaya çalıştı. Bu sırada otobüsün ön kapısını açan şoförün ikazıyla yolcular otobüsü terk etti. Şüpheli bu kez muavini rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin operasyonu ile Sercan C. gözaltına alındı.

"SÖZ VERDİNİZ SAMSUN'A GÖTÜRECEKSİNİZ"

Yoluculardan Hidayet Yatır, "Tokat'a girdiğimizde birden ayağa kalktı. Muavine ve şoföre küfürler etmeye başladı. Sonra elinde bulunan maden suyu şişesini yere vurdu. Kırık camlarla tehdit etmeye başladı. 'Beni indirmeyeceksiniz. Beni kimseye teslim etmeyeceksiniz. Bana söz verdiniz, beni Samsun'a götüreceksiniz' diye bağırmaya başladı. Tüm yolcular çok korktu. Ön kapıdan çıktık. Muavini rehin aldı. Sonrasında ise polis ekipleri gözaltına aldı" diye konuştu. Olayın ardından otobüs, yolcularıyla birlikte Samsun'a gitmek üzere yoluna devam etti. Gözaltına alınan şüphelinin sorgulaması sürüyor.