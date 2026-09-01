Şanlıurfa Eyyübiye'de Kenevir Operasyonu: 8 Kök Bitki Ele Geçirildi, Şahıs Gözaltında - Son Dakika
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Şanlıurfa Eyyübiye'de Kenevir Operasyonu: 8 Kök Bitki Ele Geçirildi, Şahıs Gözaltında

Şanlıurfa Eyyübiye\'de Kenevir Operasyonu: 8 Kök Bitki Ele Geçirildi, Şahıs Gözaltında
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde jandarma ekipleri, bir şahsın kenevir bitkisi ektiği bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın kenevir bitkisi ektiği yönünde bilgi elde etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa Eyyübiye'de Kenevir Operasyonu: 8 Kök Bitki Ele Geçirildi, Şahıs Gözaltında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Eyyübiye'de Kenevir Operasyonu: 8 Kök Bitki Ele Geçirildi, Şahıs Gözaltında - Son Dakika
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