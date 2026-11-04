Şanlıurfa Haliliye\'de 17 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa Haliliye'de 17 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 17 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ve JASAT ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.
Şanlıurfa'da, hakkında 17 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 17 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T., Haliliye ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince düzenlenen çalışma sonucu yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.
Kaynak: İHA
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