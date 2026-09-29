Şanlıurfa Harran\'da iddiaya göre devrilen otomobilde bebek öldü, 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa Harran'da iddiaya göre devrilen otomobilde bebek öldü, 6 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde iddiaya göre kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde bulunan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Harran ilçesi Bazda Mağaraları bölgesinde yaşandı. Ali K.'nin kullandığı otomobil, iddiaya göre kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 yaşındaki Emirhan Kan hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA
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