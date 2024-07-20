Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran'ın Son Yolculuğu - Son Dakika
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran'ın Son Yolculuğu

Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran\'ın Son Yolculuğu

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran, memleketi Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı.

20.07.2024 14:40  Güncelleme: 14:49
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Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran, memleketi Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran, 2 gün önce gece evinde rahatsızlandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen Baran, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran için dün Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Memleketi Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı

Yapılan törenin ardından Baran'ın naaşı bugün memleketi Kocaeli'ye getirildi. Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran için Gebze Mehmet Akif Ersoy Cami'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, ilçe emniyet müdürleri, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Baran'ın ailesi, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreninde Baran'ın akrabaları gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazının ardından Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran'ın naaşı Gebze Mezarlığı'na defnedildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde 2. Sınıf emniyet müdürü olarak görev yapan Baran'ın 50 yaşında olduğu, 2006 yılında mesleğe başladığı ve bekar olduğu öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran'ın Son Yolculuğu - Son Dakika

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