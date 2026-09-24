Şanlıurfa Karaköprü\'de 5.4\'lük deprem Adıyaman\'da hissedildi, anlar kameraya yansıdı

Şanlıurfa'da meydana gelen ve Adıyaman'da da hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem anı kameralara yansıdı.

AFAD verilerine göre, saat 10.40'ta merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan ML 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Adıyaman merkez ve ilçelerinde de hissedildi.

Deprem sırasında vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sarsıntıyla birlikte eşyaların sallandığı ve vatandaşların panikle hareket ettiği görüldü.

Depremin ardından ekiplerin bölgede saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.