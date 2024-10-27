Şanlıurfa Otogarda Silahlı Saldırı

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Şanlıurfa'da otogarda bekleyen yolcunun silahla bacağından vurulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Otogar kapısında bekleyen yolcu G.K. (41), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan G.K. yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Olay anında otogarda bulunan kadın ve çocukların tedirginlik yaşadığı belirtildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. G.K., sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA