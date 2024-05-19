Şanlıurfa Siverek'te Otomobil Kaza Sonucu Yandı - Son Dakika
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Şanlıurfa Siverek'te Otomobil Kaza Sonucu Yandı

Şanlıurfa Siverek\'te Otomobil Kaza Sonucu Yandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

19.05.2024 21:16
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaza yapan otomobil cayır cayır yandı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Siverek- Adıyaman karayolu 25'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı, otomobil daha sonra alev alarak yanmaya başladı. Kısa sürede alevlerin sardığı otomobil, diğer sürücülerin gözleri önünde cayır cayır yanarak kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan araç sürücüsü olay yerine sevk edilen 112 Acil Ekipleri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa Siverek'te Otomobil Kaza Sonucu Yandı - Son Dakika

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