Şanlıurfa Viranşehir\'de jandarma operasyonunda 3 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, Viranşehir ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramalarda 4 cep telefonu, 2 flaş bellek, 1 hafıza kartı, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.