Şanlıurfalılar Hakkında Soruşturma

Sosyal medyada Şanlıurfalılar hakkında ağır sözler kullanan kadın hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada Şanlıurfa'da yaşayanlar hakkında ağır sözler kullana kadın hakkında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK 216. maddesi gereğince halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Valilik açıklama yaptı

Şanlıurfa Valiliği de konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, "Bir sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla ilgili olarak; İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Şanlıurfa'daki toplum ve aile yapısını hedef alan, kamu düzenini olumsuz olarak etkileyen, toplumda kin ve düşmanlık duyguları oluşturmaya yönelik içerikte ifadeler kullanıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu hesap ve içeriğe ilişkin olarak adli işlem başlatılmış olup, yapılan araştırmada paylaşımdaki video içeriğini üreten ve yayınlayan hesap kullanıcısı kişinin kamu görevlisi olmadığı ve ikamet adresinin yurtdışında olduğu belirlenmiştir" denildi.

Eleştirinin dozunu aştı

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda kimliği henüz belirlenemeyen bir kadının Şanlıurfalılar hakkında sarf ettiği sözler tepkiye neden oldu. Kadın ve erkekler arasında eşitsizlik olduğunu belirten kadın, "Şanlıurfa'da yaşayan her kız kardeşim için bu videoyu çekiyorum. Bunu dünyaya duyurmak istiyorum. Urfa'daki erkekler lanetli erkekler, Urfa'daki anneler lanetli anneler. Bunların zihniyeti bozuk. Bunların zihniyeti kötü. Biz kız çocuğu eğer Urfa ailesinden doğuyorsa bu kız çocuğunun kendine kahve içeceği bir alanı bile olamaz çünkü o kız çocuğu o aile için köle olarak doğar. Sabah kalkar kahvaltı hazırlar, sabah kalkar evi temizler. Öğle yemeğini hazırlar, akşam yemeğini hazırlar, kardeşlerini giyindirir ama yine de yaranamaz. Bakın az önce dersten çıktım, sinirim gerçekten çok bozuk. Bu kız kardeşim dedi ki hocam dersten sonra sizinle bir 10 dakika konuşmak istiyorum. Tahmin ettim, ben biliyorum çünkü ben burada bir Urfalı ailede yetiştim. Onların zihniyetlerini çok iyi biliyorum, kız ve erkek çocuklarını nasıl ayırt ettiklerini, erkek çocuklarına bir ilah gibi tapıp o erkek eril döngüsünü nasıl döndürdüklerini, o yüzden Urfalı erkek kendini kral gibi zanneder, kendini padişah gibi zanneder çünkü annesi ona tapmıştır. Ailesi evde koltuğun en rahat, erkek için paşa koltuğu yapılmıştır. Bütün Urfa erkekleri bu şekilde büyütülür. Kadınlar ise bu Urfa erkeklerine hizmet etmek için dünyaya getirilir, o eve hizmet etmek için. Urfa'da tam bir köle zihniyeti vardır. O yüzden buradan tüm Urfa erkeklerine, Urfa ailelerine sesleniyorum, hepiniz çürümüş bir zihniyete sahipsiniz. Aslında bu şehri komple yakmak istiyorum. İğrenç bir zihniyetleri var. Bu yüzden Urfa'dan nefret ediyorum, Urfalı akrabalarımdan da nefret ediyorum, bütün bu insanlardan nefret ediyorum çünkü bunlar nefret edilmeyi hak ediyor. Çocuk sevgisi nedir bilmezler, doğa sevgisi. Gidin Urfa'ya şimdi hepsi taş yığını, apartman, dikmişler apartmanları üst üste. Bunların zihniyeti bu, çünkü neden apartman biliyor musunuz çünkü her yerde erkekler çalışıyor, kadınla yok ki çiçek koysun, kadın yok ki renkli boyasın. Eril zihniyeti tüm şehre hakim olmuş durumda" ifadelerini kullandı.