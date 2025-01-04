Şans Oyunları Kavgası Bursa'yı Sarstı - Son Dakika
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Şans Oyunları Kavgası Bursa'yı Sarstı

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Bursa'da şans oyunları oynayan eşine sinirlenen kadın, dükkana saldırdı ve motosikleti devirdi.

04.01.2025 09:46
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Eşinin şans oyun oynadığı mekanı basıp çevredekilere böyle saldırdı

Dükkandan eşini yaka paça çıkartırken sinirini çevredekilerden ve motosikletten çıkarttı

BURSA - Bursa'da şans oyunları oynayan eşine kızan bir kadın, sinirlenerek dükkana daldı. Kızarak kocasını yaka paça dışarı çıkaran kadın, sinirini dükkan içinde buluna bilgisayardan ve dükkan önündeki motosikletten çıkardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinin, Umut Yıldız'a ait şans oyunları dükkanında olduğunu öğrenen kadın sinir krizi geçirdi. Öfkeli kadın, sinirlenerek dükkana gitti. Eşini karşısında gören kadın, yaka paça eşini dışarı çıkardı.

Sinirini bilgisayar ve motosikletten çıkardı

Eşinin şans oyunları oynadığını gören kadın adeta cinnet geçirdi. Dışarı çıkınca da siniri dinlemeyen öfkeli kadın, dükkan önünde bulunan park halindeki motosikleti yıktı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

O anları anlattı

Yaşanan olay üzerine şok geçiren şans oyunları dükkanı sahibi Umut Yıldız, "Biraz trajikomik bir olay. Akşam saatlerinde dışardan sesler geldi. Sonrasında bağırarak içeri bir teyze girdi. 'Sizi polise şikayet edeceğim', 'Burayı kapattıracağım' diye tehditler etti ve köşede bulunan müşterimizin yanına gitti. Müşterinin önünde bulunan bilgisayara zarar vermeye başladı. Ben de durum üzerine kadını uyardım. Eşini alıp dışarı çıkarırken biz de nasibimizi aldık. Dışarı çıkınca da dükkan önünde bulunan ve kızıma ait olan motosikleti devirdi. Maddi zarar verdi" diye konuştu.

"Geldiğimde motosiklet hasarlıydı, sonrasında güvenlik kameralarını izledim"

Sabah uyandığında motosikletinin yanına giden ve motosikletini hasarlı gören Ruken Dilek Yıldız ise, "Sabah motosikletimin hasarlı olduğunu fark ettim. Sonrasında kameraları izleyince çok üzüldüm. Şahsi malım hasar aldı. Bu olayı ikinci kez yaşıyorum, ve maddi hasar oluştu. İnşallah bu durum bir an önce çözülür, benim isteğim uzlaşmak. Olmazsa ise adli makamlara başvuracağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Bilgisayar, Politika, 3-sayfa, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şans Oyunları Kavgası Bursa'yı Sarstı - Son Dakika

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