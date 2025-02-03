Santorini'de Depremler ve Toprak Kaymaları - Son Dakika
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Santorini'de Depremler ve Toprak Kaymaları

Santorini'de 200'den fazla deprem sonrası toprak kaymaları yaşandı, sakinler evlerini terk ediyor.

03.02.2025 17:42
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Yunanistan'ın turizm adası Santorini açıklarında cumartesi gününden bu yana meydana gelen 200'den fazla depremin ardından toprak kaymaları görülürken, sarsıntılar nedeniyle çok sayıda bölge sakini adayı terk ediyor.

Yunanistan'ın turizm adası Santorini başta olmak üzere Ege Denizi'ndeki Kiklad Adaları'nda hissedilen depremler büyük endişeye neden oldu. Santorini Adası açıklarında cumartesi gününden bu yana meydana gelen 200'den fazla depremin ardından turizm adasında toprak kaymaları görüldü. Yetkililerin sarsıntıların volkanik faaliyetle bağlantılı olmadığını açıklamasına rağmen şiddetli bir deprem olacağı endişesiyle evlerini terk eden bölge sakinleri, geceyi açık alanlarda geçirirken, çok sayıda kişi de başkent Atina'ya gitmek üzere terminallere ve Santorini Limanı'na akın etti. Bölgede eğitime cuma gününe kadar ara verildi.

Savunma konulu gayriresmi AB liderler zirvesi için Belçika'da bulunan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, "Yoğun bir olayla karşı karşıyayız. Ada halkı sakin kalmalıdır" ifadelerini kullandı.

"20 kilometre uzunluğunda bir fay harekete geçti"

Selanik'teki Aristoteles Üniversitesi Profesörü Manolis Skordilis devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "20 kilometre uzunluğunda bir fay harekete geçti" dedi.

Aynı fayın 1956 yılında 7.3 büyüklüğündeki depreme neden olduğuna dikkat çeken, Skordilis, "Hiçbir şart altında güven verici olamayız" sözleriyle güçlü bir deprem ihtimalinin altını çizdi.

Ammoudi, Armeni ve Eski Fira Limanı'na ulaşım yasaklandı

Yunanistan İklim Krizi Değişikliği ve Sivil Koruma Bakanlığı tarafından yapılan yeni açıklamada, Ios, Amorgos, Santorini ve Anafi sakinlerine uyarıda bulunuldu. Santorini sakinlerine 112 acil durum numarasından gönderilen mesajda, toprak kayması riski nedeniyle Ammoudi, Armeni ve Eski Fira Limanı'na ulaşımın yasaklandığı aktarıldı.

Sismik Risk Değerlendirme Komitesi, durumu değerlendirmek üzere gün içinde bir toplantı daha yapmayı planlıyor. - ATİNA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Santorini'de Depremler ve Toprak Kaymaları - Son Dakika

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