Sapanca'da Bungalov Gizli Kamera Skandalı - Son Dakika
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Sapanca'da Bungalov Gizli Kamera Skandalı

Sapanca\'da Bungalov Gizli Kamera Skandalı
22.07.2025 19:29
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Sapanca'da bungalovda gizli kamera bulunduran iki kişi tutuklandı, iddianame kabul edildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalovda meydana gelen gizli kamera skandalında tutuklanan işletme sahibi ve arkadaşı hakkında iddianame hazırlandı. Şüpheliler suçlamaları kabul etmezken, işletme sahibinin yakalanırsa neler olabileceği konusunda telefonla görüşme yaptığı ortaya çıktı.

30 Mart tarihinde meydana gelen olayda, İstanbul'dan Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti. Aile emniyete giderek şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, işletme sahibi Hüseyin K. (31) ve arkadaşı Tansel S.'yi (48) gözaltına aldı. İfadeleri alınan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli delillere rağmen suçlamaları reddetti

Olayla ilgili hazırlanan iddianame Sapanca Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede 2 kişinin ayrı ayrı özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar cezalandırılmaları talep edildi. Hüseyin K'nin kolluk huzurunda ve cumhuriyet başsavcılığınca alınan savunması da iddianamede yer aldı. Hüseyin K. ifadesinde, "Bahse konu bungalov bana aittir. Diğer bungalovun müşterisi ile ilgilendiğim için orada tesadüfen bulunan arkadaşım Tansel'den müşteki ile ilgilenmesini istedim. Tansel'in olayla ilgisi yoktur. Gizli kamera ile ilgim yoktur. Gizli kamerayı ben takmadım. Bungalovların her ikisinin de aydınlatması orta lambası boş. Sık sık elektrik kesildiği için müşterilere de yedek ampul bırakıyordum. Ampulün fotoğrafının neden telefonumda olduğunu bilmiyorum" dedi.

Yakalanırsa ne yapacağı konusunda bilgi almış

İddianamede şüpheli Hüseyin K'nin üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan etse de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüpheliye ait cep telefonunda yapılan inceleme neticesinde cep telefonunun şüpheli tarafından kolluk kuvvetlerine teslim edilmeden önce sıfırlanarak, verilerin silindiği belirtildi. Bungalovda ele geçirilen suç unsuru gizli kamera takılı beyaz ampule ait fotoğrafın 7 Mart tarihinde çekilmek suretiyle şüphelinin cep telefonu içerisinde bulunduğu belirtildi. Ayrıca şüphelinin telefonunda kayıt yapan kamera görüntülerinin canlı izlenmesine elverişli uygulamanın bulunduğu ancak gizli kamera içerisinde hafıza kartı bulunmadığının tespit edildi aktarıldı.

Hüseyin K'nin kimlik bilgileri tespit edilemeyen ancak telefonda R.Z. olarak kayıtlı bulunan şahıs ile yaptığı görüşmeye ilişkin sesleri kendi cep telefonundan kamera kaydına aldığı ifade edildi. Bu kayıt içeriğine göre Hüseyin K'nin "Olası parmak izinde vesaire nasıl bir yol izlerler, yani o konuda ne olur?' şeklinde sorular sorduğunun tespit edildiği belirtildi.

"Parmak izimin söz konusu ampulde nasıl çıktığını bilmiyorum"

Tutuklu zanlı Tansel S. ise cumhuriyet savcılığında alınan savunmasında, "Hüseyin ile öncesinde bir süre ticaret yaptığım için kendisini tanırım. Söz konusu bungalova ara ara ziyarete gidiyordum. Bungalovun tesis işleri ile ilgilenmiyordum. Hüseyin ile bungalov işletmesi hususunda bir ortaklığım yok. Olay günü söz konusu bungalova gelen müşterileri Hüseyin'in ricası ile karşıladım, ücreti de kendisine göndermek üzere aldım. Bungalovun içerisine girmedim. Hüseyin'in daha önce bu şekilde kamera takma ve benzeri eylemlerinin olduğunu düşünmüyorum. Bungalovun üst katına hiç çıkmadım. Parmak izimin söz konusu ampulde nasıl çıktığını bilmiyorum. Konu ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. İnşaat aşamasında bazı konularda yardımcı oldum ancak bu inşaat 1 yıl önceydi. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

Uzlaşma sağlanamadı, dava açıldı

Olay yeri inceleme ekiplerince tanzim edilen uzmanlık raporunda; suç konusu gizli kameranın takılı olduğu ampul üzerinde yapılan parmak izi incelemesi neticesinde ele geçirilen parmak izinin Tansel S'ye ait olduğu tespit edildi. Şüphelilere isnat edilen suçun uzlaşma kapsamında olduğu fakat taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtildi. Şüphelilerin aynı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket etmek suretiyle ayrı ayrı üzerlerine atılı suçları işledikleri belirtildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sapanca'da Bungalov Gizli Kamera Skandalı - Son Dakika

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