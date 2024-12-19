Sapanca'da Çöp Kamyonu İle Kadın Çarpıştı: Bir Ölü - Son Dakika
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Sapanca'da Çöp Kamyonu İle Kadın Çarpıştı: Bir Ölü

Sapanca\'da Çöp Kamyonu İle Kadın Çarpıştı: Bir Ölü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunun çarptığı 63 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı fakat hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

19.12.2024 12:37  Güncelleme: 12:48
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunun çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Hacımercan Mahallesi Aşağı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (38) kontrolündeki Sapanca Belediyesi'ne ait 54 AAR 387 plakalı çöp kamyonu, yaya Solmaz Nalbantoğlu (63) ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve iki çocuk annesi olduğu öğrenilen Nalbantoğlu, kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Belediyeye ait çöp kamyonunun sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sapanca'da Çöp Kamyonu İle Kadın Çarpıştı: Bir Ölü - Son Dakika

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