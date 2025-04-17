Sapanca'da Gizli Kamera Skandalı: İki Kişi Tutuklandı, Bungalov Mühürlendi - Son Dakika
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Sapanca'da Gizli Kamera Skandalı: İki Kişi Tutuklandı, Bungalov Mühürlendi

Sapanca\'da Gizli Kamera Skandalı: İki Kişi Tutuklandı, Bungalov Mühürlendi

Sapanca ilçesinde, bungalovda gizli kamera bulunması sonucu iki kişi 'özel hayatın gizlilik ihlali' suçundan tutuklandı. Olayın ardından bungalov süresiz mühürlenirken, lüks bir otele ait 91 bungalov da ruhsat eksikliği nedeniyle mühürlendi.

17.04.2025 13:34  Güncelleme: 13:39
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki kişinin 'özel hayatın gizlilik ihlali' suçundan tutuklandığı gizli kamera skandalının meydana geldiği bungalov süresiz olarak mühürlendi. Ayrıca, yapılan incelemeler neticesinde lüks bir otele ait 91 adet bungalovda, ruhsatları olmadığı gerekçesiyle mühürlendi.

Ramazan Bayramı öncesinde meydana gelen olayda, İstanbul'dan Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti. Aile, emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı.

Gizli kamera görüntüleri işletme sahibinin telefonundan çıktı

Polis ekiplerince yapılan çalışma çerçevesinde bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlar, tek tek incelenmeye alındı. Şuana kadar yapılan cihaz incelemelerinde bungalova yerleştirilen gizli kameradaki bazı görüntüler, işletme sahibi H.K.'nın (31) telefonunda bulundu. Bungalovda meydana gelen skandal olayda, işletme sahibi H.K. (31) ve T.S. (48), gizli kamerayı kendilerinin koymadıklarını söyleseler de 'özel hayatın gizlilik ihlali' suçundan tutuklanmıştı.

Skandal olayın meydana geldiği bungalov süresiz mühürlendi

Sapanca ilçesinde iki kişinin 'özel hayatın gizlilik ihlali' suçundan tutuklandığı gizli kamera skandalının meydana geldiği bungalov ilçe belediyesinin zabıta ekiplerince süresiz olarak mühürlendi. Ayrıca, yapılan incelemeler neticesinde bölgede bulunan lüks bir otele ait 91 adet bungalov da, ruhsatları olmadığı gerekçesiyle mühürlendi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sapanca'da Gizli Kamera Skandalı: İki Kişi Tutuklandı, Bungalov Mühürlendi - Son Dakika

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