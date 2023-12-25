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Sapanca'da Kamyonetin İçinde Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sapanca'da Kamyonetin İçinde Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Sapanca ilçesinde iş ortağı tarafından kamyonetin içinde başından vurulan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sapanca\'da Kamyonetin İçinde Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti
25.12.2023 - 10:00,
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iş ortağı tarafından kamyonetin içinde başından vurulan kişi, olay yerinden hayatını kaybetti.

Sapanca ilçesi Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yoldan geçenler kamyonetin sürücü koltuğunda hareketsiz duran bir kişiyi görmeleri üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede şahsın silahla başından vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise şahsın, evli 2 çocuk babası Selahattin Dayıcık olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri araç üzerinde ve çevresinde delil çalışması yaptı. Olayı gerçekleştiren kişinin iş ortağı F. B. isimli şahsın olduğunu belirleyen ekipleri yakalama çalışması başlattı. Olayda kullandığı silahla birlikte yakalanan şüpheli gözaltına alınırken Dayıcık'ın cansız bedeni Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili inceleme devam ediyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Sakarya, Sapanca, Güvenlik, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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