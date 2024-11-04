Sapanca'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

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Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga ettiği kişiyi vurarak kayıplara karışan şahsı yakalamak için polis çalışma başlattı.

Olay, Çayiçi Mahallesi Kayacan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre. A.Ö. ve A.T. isimli 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında A.Ö., ruhsatsız tabanca ile ateş ettiği A.T.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ayağından vurularak yaralanan A.T. yapılan ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerinden motosiklet ile kaçtığı öğrenilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.