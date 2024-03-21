Sakarya'nın Sapanca ilçesinde SUV tarzı araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde 2 kişi yaralandı.
Rüstempaşa Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Kocaeli istikametinde seyir halinde olan A.Ö.(22) idaresindeki 54 SC 343 plakalı Suzuki marka SUV tarzı araç ile karşı yönden gelen ve benzin istasyonuna dönmek için manevra yapan A.I. (25) idaresindeki Ford marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada SUV tarzı araç sürücüsü A.Ö. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Özbekistan uyruklu Y.K. (31) isimli kadın yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Sapanca'da SUV ve otomobil çarpışması: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
İstanbul Kağıthane'de bir servis minibüsü şoförü, çarptığı otomobilin sürücüsü ve arkadaşları tarafından darbedildi. Kavga sırasında yaralanan minibüs şoförü hastaneye kaldırıldı. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 58 ayrı suçtan aranan S.E. yakalandı. S.E'nin suç kayıtları arasında nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma gibi suçlar bulunuyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.E. adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.Ö. ve Y.A. tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüphelilerin üst ve ev aramalarında 13 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kütahya'da yılbaşından bu yana uyuşturucu operasyonlarında tutuklanan zanlı sayısı ise 49 olarak belirlendi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, A.T., M.A. ve E.C. isimli üç şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, 56 parça halinde satışa hazır 50.36 gram esrar maddesi, 51 adet uyuşturucu hap ve 23 bin 400 Türk Lirası nakit para ele geçirildi.
Çanakkale'de Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalanan nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanmak suçlarından 58 suç kaydı bulunan şüpheli S.E. tutuklandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara'da küçükbaş hayvan yüklü kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı, bir koyun ise telef oldu. Olay, Ankara-Çubuk yolunda meydana geldi. Kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce otomobile çarptı, ardından yol kenarına devrildi. Şoför, kafasını kamyonun ön camına çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Telef olmaktan kurtulan koyunlar başka bir kamyona transfer edildi. Jandarma ekipleri olay ile ilgili tutanak tuttu.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hakkında hapis cezası bulunan bir şahıs ile bisiklet hırsızlığı şüphelisi bir kişi yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, hapis cezası bulunan İ.H.A. ve bisiklet hırsızlığı şüphelisi M.C.Ç. yakalanarak adli makamlara sevk edildi. İki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Trabzon'da yapılan operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelinin ikametinde ve aracında yapılan aramalarda, 114 gram kubar esrar, 856 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma, 2 de esrar öğütücü aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir işletmenin yakınında bulunan okullardaki öğrencilere kaçak sigara sattığını tespit etti. Ekipler, işletme sahibine idari para cezası uyguladı. Operasyonda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi ve şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Ankara-Çubuk yolunda meydana gelen kazada, küçükbaş hayvan yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı ve bir koyun telef oldu. Kamyon sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobile çarptıktan sonra yol kenarına devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza sonucu telef olan koyunun yerine başka bir kamyon gönderildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili tutanak tuttu.
Dörtyol ilçesinde yapılan operasyonda, bir ikamette ve otomobilde yapılan aramada bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ile 170 adet elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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