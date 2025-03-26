Saraçhane Eylemlerinde 106 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Saraçhane Eylemlerinde 106 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı tarihten bu yana 106 şüpheli daha yakalandı. 2911 sayılı kanuna muhalefet eden ve polise mukavemet gösterenler hedef alındı.

26.03.2025 14:43
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Saraçhane eylemlerinde bugün 106 şüpheli daha gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'tan bu yana devam eden eylemlerin İstanbul ayağında bugün terör polisi tarafından düzenlenen operasyonda 106 şüphelinin yakalandığı bildirildi. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden ve polise mukavemet gösteren kişilerin yakalanması için 143 adrese baskın yapılırken, dün de Cumhurbaşkanı ve ailesine hakaret edenlerin de aralarında bulunduğu 55 kişi yakalanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden ve polise mukavemet gösteren kişilerin yakalanması için yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Olaylara karışan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, yasaklama kararına rağmen kanuna aykırı olarak faaliyetlerde bulunan gruplar içerisinde yer alan zanlılar için bu sabah belirlenen 143 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda toplamda 106 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

TEM Şubeye götürülen şüphelilerin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan dün de Cumhurbaşkanı ve ailesine hakaret edenlerin de aralarında bulunduğu 55 kişi yakalanmıştı.

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, Operasyon, Politika, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Saraçhane Eylemlerinde 106 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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