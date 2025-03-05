Sarallar üyesini yurt dışına kaçırdığı iddia edilen 62 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika
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Sarallar üyesini yurt dışına kaçırdığı iddia edilen 62 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

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'Sarallar' suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçmasına yardım ettiği öne sürülen halen tutuklu olan Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Deniz Karakurt, Nadir Metal'in sahibi Burak Yakın, Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydog ve şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın da aralarında bulunduğu 62 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

05.03.2025 15:32
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"Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünde faaliyet gösterdiği ileri sürülen ve hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyesi Turan Yıldırım'ı yurt dışına kaçmasına yardım ettikleri öne sürülen Edirne 3. sınıf emniyet müdürü Mehmet Deniz Karakurt ve şarkıcı Merve Özbey'in esi Kenan Koçak hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 248 sayfalık iddianamede, aralarında örgüt lideri İlyas Saral, kebapçı Fikret Aydoğdu, Nadir Metal sahibi Burak Yakın, Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Deniz Karakurt ve şarkıcı Merve Özbey'in eşi müteahhit Kenan Koçak'ın da bulunduğu 62 şüpheli, 4 müşteki 2 mağdur bulunuyor.

İddianamede, örgüt liderinin İlyas Saral olduğu, Sebahattin Azizağaoğlu, Talat Saral, Hüsnü Kerem Şen ve Savaş Sarmusak'ın ise yönetici olduğu belirtildi. İddianamede, Ahmet Akgül ve Ceyhun Göksun mağdur olarak yer alırken, iş insanı Abdullah Taşkın ve eşi Reyhan Taşkın ile, Erkan Güdücü ve eşi Zeynep Güdücü müşteki sıfatı ile yer aldı. Suç örgütü yapısının detaylı bir şekilde anlatıldığı iddianamede 16 farklı eyleme yer verildi.

Müşteki Abdullah Taşkın'ın, örgüt üyelerinin hisse senetlerinden zarar ettikleri bahanesiyle ölümle tehdit edildiğini, para talebinde bulunduklarını ve silahla alıkoydukları iddiası anlatıldı. Örgüt üyelerinin kendi istedikleri şekilde vekaletname düzenleyerek Taşkın'ın 500 milyonluk gayrimenkulünü kendi üzerlerine geçirdikleri anlatıldı.

BURAK YAKIN'A 11 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, tutuklu bulunan Nadir Metal'in sahibi Burak Yakın ve Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydog'du da şüpheli olarak yer aldı. Burak Yakın'ın hesabına 8 milyon 200 bin lira gönderildiğini ve bu paranın firari örgüt üyesi Turan Yıldırım'ın müşteki Abdullah Taşkın'dan 1 milyon dolarlık döviz bahanesiyle aldığı öğrenildi. Öte yandan Yakın'ın firması üzerinden mağdur Ahmet Akgül'e vermiş olduğu yaklaşıl 4 milyon dolarlık borçtan geriye kalan meblağın ödenmemesi hususunda "Onlar bizim arkadaşımız. Onlara söyledim" şeklinde tehdit ettiği kaydedildi. Yakın'ın "Tehdit" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 11 yıla kadar hapsi istendi.

FİKRET AYDOĞDU'YA 21 YIL HAPİS İSTENDİ

Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu'nun ise müşteki Abdullah Taşkın'ı restoranına getirttiği, orada bulunan özel odaya aldıktan sonra ise örgüt üyesi Ali Uğur Uzun ve beraberindeki adamlarla restorana gelerek Taşkın'ı darp ettiği iddianamede anlatıldı. İddianamede, Aydoğdu hakkında "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "Nitelikli yağma" suçundan 21 yıla kadar hapis talep edildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ VE KENAN KOÇAK GÖÇMEN KAÇAKILIĞIYLA YARGILANACAK

Şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ve Deniz Karakurt'un şüpheli Turan Yıldırım'ı yurt dışına kaçırılmasında başrol oynadıkları iddianamede vurgulandı. Karakurt'un firari Turan'ın ülke içerisinde bir yerden başka bir yere naklinin sağladığı, Koçak'ın hem ikamette sakladığı hem de kaçması için yardım ettiği belirtildi. Kenan Koçak ve Deniz Karakurt'un "Suçluyu kayırma", "Göçmen kaçakçılığı", "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarında 27 yıla kadar hapsi istedi.

TURAN YILDIRIM'A KIRMIZI BÜLTENLE YAKALAMA

İddianamede, diğer şüphelilerin çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapisleri talep edildi. Öte yandan firari olarak aranan Turan Yıldırım hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı olduğuna vurgulandı.

Sarallar üyesini yurt dışına kaçırdığı iddia edilen 62 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
Kaynak: DHA

Deniz Karakurt, Turan Yıldırım, Kenan Koçak, Merve Özbey, Güvenlik, 3-sayfa, Edirne, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarallar üyesini yurt dışına kaçırdığı iddia edilen 62 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 6490203:
    şimdi bir kişiyi atmış iki kişi mi kaçırmış nasıl olmuş, eğer öyleyse çok saçma değilse de gerçekleri açıklayın bu millet mal değil makarna 2 2 Yanıtla
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