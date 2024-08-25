Şarampole devrilen otomobildeki yaralılara, düğün konvoyundakiler yardım etti
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, olaya bölgeden geçen düğün konvoyundaki araçlardan inen vatandaşlar müdahale etti.
Odunpzarı İlçesi 71 Evler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, F.K. idaresindeki 03 YB 483 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda 100 metre sürüklendikten sonra şarampole yuvarlandı. O esnada caddeden geçen düğün konvoyundaki araçlar durarak şarampole yuvarlanan otomobilde bulunanların yardımına koştu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazada yaralanan sürücü F.K. ile yolcu E.G., sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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