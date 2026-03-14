Saray'da Silahlı Kavga: 6 Kişi Tutuklandı

14.03.2026 00:18
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 2 kişinin ölümüne yol açan silahlı kavgada 6 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 2 kişinin kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Saray ilçesi Pazarcık Mahallesi Bakacak mevkiinde meydana gelen ve Hasan Çiğdem ile kardeşi Yusuf Çiğdem'in yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 şüphelinin sorgusu tamamlandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Halil U., Ramazan U., Harun U., Ayhan U., İsa U., İlyas U. ve Ufuk U., yoğun güvenlik önlemleri altında Saray Adliyesi'ne getirildi. Saray Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alınan şüpheliler, "kasten öldürme" ve "yaralama" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan İlyas U., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Halil U., Ramazan U., Harun U., Ayhan U., İsa U. ve Ufuk U. ise mahkemece tutuklanarak Tekirdağ Cezaevi'ne gönderildi.

Silahlı kavgada ölen 2 kardeş Hasan ve Yusuf Çiğdem'in cenazeleri Tekirdağ Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından dün memleketleri Samsun'un Vezirköprü ilçesi Kargucak köyünde toprağa verildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Kavga, Saray, Son Dakika

